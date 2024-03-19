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الميادين نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية: أنباء أولية عن حدث أمني قرب "غوش عتصيون" شمالي الخليل جنوبي الضفة الغربية

Lebanon 24
19-03-2024 | 10:42
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