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البيت الأبيض: قلقون من التقارير التي تتحدث عن مجاعة وشيكة في قطاع غزة وينبغي على إسرائيل السماح بوصول مساعدات الإغاثة دون عراقيل

Lebanon 24
19-03-2024 | 12:09
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