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وزارة الخارجية الأميركية: مدير الأونروا وموظفو الوكالة يجب أن يكونوا قادرين على زيارة مناطق عمليات الوكالة ومنها غزة

Lebanon 24
19-03-2024 | 12:53
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