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نتنياهو يُرسل غدا الأربعاء 3 مسؤولين كبار إلى واشنطن لبحث عملية رفح مع إدارة بايدن

Lebanon 24
19-03-2024 | 13:26
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