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"العربية" عن هيئة البثّ الإسرائيلية: الوفد الإسرائيلي في مفاوضات الدوحة قدم اقتراحا رسميا ردا على مطالب حماس

Lebanon 24
19-03-2024 | 14:54
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