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مستشار الرئيس الفلسطيني لـ"العربية": الأولوية الآن هي لوقف النار في غزة

Lebanon 24
19-03-2024 | 15:08
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