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البنتاغون: وزارة الخارجية الأميركية تُوافق على صفقة محتملة لبيع دبابات "أبرامز" للبحرين بتكلفة تقديرية 2.2 مليار دولار

Lebanon 24
19-03-2024 | 15:26
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