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"أكسيوس": إستطلاعات الرأيّ في إسرائيل تُظهر أنّ بيني غانتس سيهزم نتنياهو إذا تمّ إجراء الانتخابات الآن

Lebanon 24
19-03-2024 | 16:28
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