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ترامب: إذا أصبحت رئيسا فإنّ أميركا لن تدافع عن حلف الناتو طالما أنّ هناك بلدانا لا تلتزم بحصتها من حجم الإنفاق
Lebanon 24
19-03-2024
|
17:05
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