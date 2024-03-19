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شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي لمبنى سكني في حيّ الزيتون جنوب شرق مدينة غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
19-03-2024 | 17:42
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