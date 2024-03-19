Advertisement

أخبار عاجلة

الفيضانات تخرج معظم المداخل والمخارج في محافظة دهوك في العراق عن الخدمة

Lebanon 24
19-03-2024 | 18:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مقتل مدنيين اثنين في غارة جوية تركية بمحافظة دهوك العراقية
lebanon 24
20/03/2024 03:03:36 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز نقلا عن مصادر عراقية: مقتل مدنيين اثنين في غارة جوية تركية في محافظة دهوك شمال العراق
lebanon 24
20/03/2024 03:03:36 Lebanon 24 Lebanon 24
عمليات الحشد الشعبي في محافظة الأنبار العراقية تعلن مقتل وإصابة أكثر من 10 عناصرها في القصف الأميركي
lebanon 24
20/03/2024 03:03:36 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس لجنة المال والموازنة: الرواتب والأجور وتعويضات نهاية الخدمة جرى احتسابها على سعر صرف الـ1500 ليرة للدولار الواحد بينما تم احتساب معظم الإيرادات الضريبية على أساس الـ 89 ألف ليرة والبعض الآخر احتُسب على أساس الـ50 ألف ليرة
lebanon 24
20/03/2024 03:03:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2024-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:12 | 2024-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:07 | 2024-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:51 | 2024-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:55 | 2024-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:41 | 2024-03-19
19:13 | 2024-03-19
19:12 | 2024-03-19
19:11 | 2024-03-19
18:58 | 2024-03-19
18:46 | 2024-03-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24