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وزير الدفاع الأميركي: لا ينبغي أن تتم عملية رفح دون خطة لإجلاء المدنيين وحمايتهم

Lebanon 24
19-03-2024 | 18:58
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