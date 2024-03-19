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قوات الاحتلال أخرجت عدداً كبيراً من المرضى في مستشفى الشفاء وتركتهم في الشارع

Lebanon 24
19-03-2024 | 19:13
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