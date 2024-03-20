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وسائل إعلام إسرائيلية: محتجون يتظاهرون خارج منازل أعضاء "الكنيست" ووزراء من الائتلاف الحاكم ويدعون إلى إقالتهم
Lebanon 24
20-03-2024
|
01:56
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