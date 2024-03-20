18
o
بيروت
20
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
14
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
20
o
بشري
17
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
وسائل إعلام روسية: الرئيس الروسي يبحث تطورات الأزمة الأوكرانية مع رئيس الوزراء الهندي
Lebanon 24
20-03-2024
|
04:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حكومة الهند: رئيس الوزراء يؤكد للرئيس الروسي موقف بلاده الداعم للحوار والدبلوماسية لحل الأزمة الأوكرانية (الشرق)
Lebanon 24
حكومة الهند: رئيس الوزراء يؤكد للرئيس الروسي موقف بلاده الداعم للحوار والدبلوماسية لحل الأزمة الأوكرانية (الشرق)
20/03/2024 12:19:08
20/03/2024 12:19:08
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام أوكرانية: إسقاط الطائرة العسكرية الروسية تم بواسطة القوات المسلحة الأوكرانية (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
وسائل إعلام أوكرانية: إسقاط الطائرة العسكرية الروسية تم بواسطة القوات المسلحة الأوكرانية (سكاي نيوز عربية)
20/03/2024 12:19:08
20/03/2024 12:19:08
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيسة لجنة الانتخابات الروسية: الرئيس الحالي فلاديمير بوتين يحصل على 87.7 بالمئة بعد فرز 24 بالمئة من الأصوات
Lebanon 24
رئيسة لجنة الانتخابات الروسية: الرئيس الحالي فلاديمير بوتين يحصل على 87.7 بالمئة بعد فرز 24 بالمئة من الأصوات
20/03/2024 12:19:08
20/03/2024 12:19:08
Lebanon 24
Lebanon 24
اردوغان على خط الأزمة الروسية الأوكرانية.. هذا ما اقترحه بشأن "قمة السلام"
Lebanon 24
اردوغان على خط الأزمة الروسية الأوكرانية.. هذا ما اقترحه بشأن "قمة السلام"
20/03/2024 12:19:08
20/03/2024 12:19:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سيول "مدمّرة"... الأب إيلي خنيصر ينشر فيديو لـ"المنخفض العملاق" هذا تأثيره
Lebanon 24
سيول "مدمّرة"... الأب إيلي خنيصر ينشر فيديو لـ"المنخفض العملاق" هذا تأثيره
12:12 | 2024-03-19
19/03/2024 12:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
منظر غير مألوف... شاهدوا بالفيديو ما شهدته منطقة جونية وجوارها
Lebanon 24
منظر غير مألوف... شاهدوا بالفيديو ما شهدته منطقة جونية وجوارها
13:51 | 2024-03-19
19/03/2024 01:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجارات تهزّ سوريا... ومصادر تتحدّث عن اغتيال شخصيّة بارزة في "الحزب"
Lebanon 24
إنفجارات تهزّ سوريا... ومصادر تتحدّث عن اغتيال شخصيّة بارزة في "الحزب"
16:55 | 2024-03-19
19/03/2024 04:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يمتلك شركة شهيرة.. توقيف رجل أعمال ما هي تهمته؟
Lebanon 24
يمتلك شركة شهيرة.. توقيف رجل أعمال ما هي تهمته؟
15:39 | 2024-03-19
19/03/2024 03:39:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل قضية كيت ميدلتون.. هل فقد قصر كنسينغتون السيطرة على الوضع؟
Lebanon 24
تفاصيل قضية كيت ميدلتون.. هل فقد قصر كنسينغتون السيطرة على الوضع؟
13:00 | 2024-03-19
19/03/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
06:12 | 2024-03-20
حكومة الهند: رئيس الوزراء يؤكد للرئيس الروسي موقف بلاده الداعم للحوار والدبلوماسية لحل الأزمة الأوكرانية (الشرق)
06:09 | 2024-03-20
الرئيس الروسي يتوعد بالرد على هجمات بيلغورود ويؤكد أن قواته ستضمن أمن المناطق الحدودية (الشرق)
06:06 | 2024-03-20
الصحة العالمية: توثيق 403 هجمات ضد قطاع الرعاية الصحية في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول (الشرق)
06:00 | 2024-03-20
الخارجية الروسية: واشنطن تريد حوارا استراتيجيا معنا وفق شروطها (العربية)
05:53 | 2024-03-20
الكرملين: اقتراح بوريل بتحويل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا يقوض أسس القانون الدولي
05:14 | 2024-03-20
السداسية العربية ستلتقي بوزير الخارجية الأميركي في القاهرة غدا لعرض الرؤية العربية للسلام (سكاي نيوز)
فيديو
هل تذكرون صاحبة أغنية "أنا دانا"؟.. شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
Lebanon 24
هل تذكرون صاحبة أغنية "أنا دانا"؟.. شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
04:26 | 2024-03-20
20/03/2024 12:19:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ضُبط برفقة عشيقته وبحوزتهما المال.. فيديو للحظة القبض على مسؤول كبير
Lebanon 24
ضُبط برفقة عشيقته وبحوزتهما المال.. فيديو للحظة القبض على مسؤول كبير
00:48 | 2024-03-18
20/03/2024 12:19:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر الروبوتات شبهاً بالإنسان.. "أميكا" تُقلد ماسك وترامب بواقعية مخيفة (فيديو)
Lebanon 24
أكثر الروبوتات شبهاً بالإنسان.. "أميكا" تُقلد ماسك وترامب بواقعية مخيفة (فيديو)
02:00 | 2024-03-16
20/03/2024 12:19:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24