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نادي الأسير الفلسطيني: القوات الاسرائيلية اعتقلت 30 فلسطينيا بينهم امرأة وطفل من الضفة ليرتفع عدد المعتقلين إلى 7700 منذ السابع من تشرين الاول

Lebanon 24
20-03-2024 | 05:11
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