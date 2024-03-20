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البيت الأبيض يدعم شركة إنتل بـ 20 مليار دولار لتعزيز إنتاج الرقائق الإلكترونية (العربية)

Lebanon 24
20-03-2024 | 05:14
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