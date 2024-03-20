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الصحة العالمية: توثيق 403 هجمات ضد قطاع الرعاية الصحية في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول (الشرق)

Lebanon 24
20-03-2024 | 06:06
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