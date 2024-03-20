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اتحاد عمال إسرائيل: نصف عمال ميناء إيلات سيفقدون وظائفهم بسبب أزمة خطوط الشحن بالبحر الأحمر وهجمات الحوثيين (الجزيرة)

Lebanon 24
20-03-2024 | 06:39
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