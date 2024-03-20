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المرشد الإيراني: ندافع عن المقاومة وفصائلها ونؤيدها حسب إمكانياتنا لكن القرار لهم (الجزيرة)

Lebanon 24
20-03-2024 | 09:57
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