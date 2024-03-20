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القيادي في حماس أسامة حمدان: الحركة قدمت رؤيتها في ما يتعلق بملف تبادل الأسرى وأبدت إيجابية ومرونة عالية (الجزيرة)

Lebanon 24
20-03-2024 | 10:34
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