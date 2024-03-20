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وزير الخارجية الإسباني: إحلال السلام وقيام دولة فلسطينية هو السبيل لإحلال السلام في الشرق الأوسط (الجزيرة)

Lebanon 24
20-03-2024 | 11:40
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