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الخارجية الأميركية: لدينا دائما خوف وقلق على سلامة الصحفيين في مناطق النزاعات وخصوصا في غزة
Lebanon 24
20-03-2024
|
12:43
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