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"نيويورك تايمز" عن مصادر: وقف تمويل الأونروا سيكون ضمن مشروع قانون الإنفاق الذي يتفاوض عليه المشرعون الأميركيون

Lebanon 24
20-03-2024 | 13:19
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