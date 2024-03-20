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سفير الاتحاد الأوروبي في مصر: سنركز في المشروعات المدعومة بمصر على استقرار الاقتصاد وقضايا المياه والهجرة (الشرق)

Lebanon 24
20-03-2024 | 13:28
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