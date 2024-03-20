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"حزب الله" يعلن استهداف موقع المرج بقذائف المدفعية

Lebanon 24
20-03-2024 | 13:42
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"حزب الله": قصفنا بالمدفعية موقع المرج أثناء قيام فريق لوجستي للعدوّ بإعادة تحصينه
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20/03/2024 22:51:25 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله": ‏استهدفنا ‌‏انتشارا ‏لجنود العدوّ الإسرائيليّ في محيط موقع الراهب بقذائف المدفعية ‏
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20/03/2024 22:51:25 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" يعلن استهداف هذا الموقع الاسرائيلي
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20/03/2024 22:51:25 Lebanon 24 Lebanon 24
عصر اليوم.. "حزب الله" يعلن استهداف أكثر من موقع اسرائيلي
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20/03/2024 22:51:25 Lebanon 24 Lebanon 24
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