حادث مروّع في عكار.. السيارة "طُحنت"! (صور)

وقع حادث سير مروّع، مساء اليوم، على أوتوستراد العبدة عند مفرق حمص في عكار، ما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى.

وعلى الفور، تولت فرق الإسعاف نقل المصابين إلى مستشفى الخير في المنية، ووصفت حالة إحدى الإصابات بالحرجة.