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الخارجية الأميركية تعلن عن مساعدات إنسانية بـ47 مليون دولار للاستجابة لحالات الطوارئ في السودان ودول مجاورة منها تشاد وجنوب السودان (الشرق)

Lebanon 24
20-03-2024 | 15:19
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