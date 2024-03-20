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أكثر من ثلث أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين يطالبون إدارة الرئيس جو بايدن باتخاذ خطوة جريئة نحو إقامة دولة فلسطينية (الميادين)

Lebanon 24
20-03-2024 | 15:24
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