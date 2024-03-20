Advertisement

أخبار عاجلة

إصابة 4 مواطنين نتيجة إطلاق أجهزة الأمن الفلسطينية النار على مشيعي الشهداء في جنين (الجزيرة)

Lebanon 24
20-03-2024 | 15:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اشتباكات متواصلة بعد إطلاق أجهزة الأمن الفلسطينية النار على مشيعي الشهداء في جنين (الجزيرة)
lebanon 24
21/03/2024 01:21:02 Lebanon 24 Lebanon 24
غوتيريش: تقرير انعدام الأمن الغذائي في غزة هو الدليل الأول على الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار (الجزيرة)
lebanon 24
21/03/2024 01:21:02 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: اعتقال شخصين خلال محاولتهما الفرار بسيارة من مكان إطلاق النار على 3 أشخاص في الطيرة وإصابتهم بجروح خطيرة (الجزيرة)
lebanon 24
21/03/2024 01:21:02 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب موزمبيق بمجلس الأمن: نطالب بوقف فوري وملح لإطلاق النار في قطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
21/03/2024 01:21:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:20 | 2024-03-20
19:19 | 2024-03-20
19:18 | 2024-03-20
19:17 | 2024-03-20
19:16 | 2024-03-20
19:15 | 2024-03-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24