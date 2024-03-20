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مفوض الأونروا: يجب إغراق غزة بالمساعدات الغذائية والمنقذة للحياة لمواجهة هذا المستوى المفتعل والكارثي من الجوع (الجزيرة)

Lebanon 24
20-03-2024 | 15:44
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