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وزارة النقل في حكومة صنعاء: أكثر من 4590 سفينة عبرت البحر الأحمر منذ الـ11 من كانون الثاني حتى الـ19 من آذار الحالي (الميادين)

Lebanon 24
20-03-2024 | 16:02
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