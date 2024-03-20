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الخارجية السعودية: وزير الخارجية بحث مع نظيره الأميركي التطورات في غزة ورفح وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار (الجزيرة)

Lebanon 24
20-03-2024 | 16:21
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