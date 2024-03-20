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بلينكن ناقش مع نظيره الإماراتي مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة كجزء من اتفاق لإطلاق سراح جميع الرهائن (الشرق)
Lebanon 24
20-03-2024
|
16:52
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