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رئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي: طريقة تنفيذنا للعمليات في غزة جيدة جداً ومنها الاقتحامات المفاجئة كما حدث في مستشفى الشفاء (الجزيرة)

Lebanon 24
20-03-2024 | 16:55
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