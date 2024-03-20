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اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الجيش الاسرائيلي بعد اقتحامها بلدة سعير شمال الخليل

Lebanon 24
20-03-2024 | 18:14
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