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المستشار الإعلامي للأونروا في غزة: إسرائيل لم تقدّم تفسيراً لانسحابها من ترتيبات تقديم المساعدات لشمال غزة

Lebanon 24
20-03-2024 | 18:25
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