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بلينكن: أميركا بصدد بناء ميناء في غزة لإدخال المساعدات خلال أسابيع إلى غزة

Lebanon 24
20-03-2024 | 19:25
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