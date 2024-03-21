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تعطل شاحنة على طريق عام الحدث الكفاءات وحركة المرور كثيفة في المحلة (التحكم المروري)
Lebanon 24
21-03-2024
|
01:37
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