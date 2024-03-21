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وزير الخارجية الأميركي يصل إلى القاهرة لعقد مباحثات حول الوضع في غزة (العربية)

Lebanon 24
21-03-2024 | 03:45
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