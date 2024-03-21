Advertisement

أخبار عاجلة

مسودة بيان القمة الأوروبية: ندين عنف المستوطنين المتطرفين بالضفة الغربية (الجزيرة)

Lebanon 24
21-03-2024 | 04:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الفلسطينية: ندين بأشد العبارات إجراءات العدو الإسرائيلي في محيط الأقصى لعرقلة وصول المصلين بما في ذلك تركيب حواجز حديدية (الجزيرة)
lebanon 24
21/03/2024 11:43:37 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: نتنياهو أبلغ مسبقا ببيان قائد الفرقة 98 ورئيس الأركان سيناقشه في انتقاداته للسياسيين (الجزيرة)
lebanon 24
21/03/2024 11:43:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الديوان الأميري: اتصال هاتفي بين أمير قطر ورئيسة المفوضية الأوروبية جرى خلاله استعراض تطورات الأوضاع في قطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
21/03/2024 11:43:37 Lebanon 24 Lebanon 24
مسودة بيان: الاتحاد الأوروبي يدرس اتخاذ إجراءات ضد إيران لنقلها صواريخ إلى روسيا
lebanon 24
21/03/2024 11:43:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:26 | 2024-03-21
05:26 | 2024-03-21
05:25 | 2024-03-21
05:20 | 2024-03-21
05:14 | 2024-03-21
05:07 | 2024-03-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24