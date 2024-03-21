Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب وصل إلى السرايا ويلتقي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي

Lebanon 24
21-03-2024 | 05:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس ميقاتي استقبل وزير الخارجية والمغتربين في السرايا
lebanon 24
21/03/2024 14:15:02 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية عبدالله بو حبيب: لا نريد الحرب ولا يجب على إسرائيل الاستهانة بقوة حزب الله (الجزيرة)
lebanon 24
21/03/2024 14:15:02 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء الاجتماع بين الرئيس ميقاتي ووزير الخارجية الإيراني في السرايا
lebanon 24
21/03/2024 14:15:02 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الى السرايا الحكومي حيث سيجتمع مع الرئيس نجيب ميقاتي
lebanon 24
21/03/2024 14:15:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:10 | 2024-03-21
08:07 | 2024-03-21
08:04 | 2024-03-21
07:57 | 2024-03-21
07:54 | 2024-03-21
07:40 | 2024-03-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24