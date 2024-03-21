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أخبار عاجلة
جيش الاحتلال يطلق النار على فلسطينيين قرب دوار الكويتي شرقي مدينة غزة (العربي)
Lebanon 24
21-03-2024
|
05:46
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