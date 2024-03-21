Advertisement

أخبار عاجلة

الرئاسة المصرية: السيسي أكد لبلينكن ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
21-03-2024 | 05:59
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير خارجية مصر يشدد على ضرورة الوقف الفوري للحرب في غزة والتوصل لاتفاق لوقف مستدام لإطلاق النار(سكاي نيوز)
lebanon 24
21/03/2024 14:15:27 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإماراتي يؤكد أهمية تعزيز جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار في غزة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
21/03/2024 14:15:27 Lebanon 24 Lebanon 24
دولة الإمارات تدعو المجتمع الدولي لبذل الجهود للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار لمنع مزيد من الخسائر بالأرواح (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
21/03/2024 14:15:27 Lebanon 24 Lebanon 24
المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة: لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار نعمل على اتفاق لإطلاق سراح الرهائن (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
21/03/2024 14:15:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:10 | 2024-03-21
08:07 | 2024-03-21
08:04 | 2024-03-21
07:57 | 2024-03-21
07:54 | 2024-03-21
07:40 | 2024-03-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24