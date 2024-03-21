Advertisement

أخبار عاجلة

الكرملين: إرسال قوات أجنبية إلى أوكرانيا طريق محفوف بعواقب سلبية للغاية بل وحتى سيصعب تداركها (الجزيرة)

Lebanon 24
21-03-2024 | 06:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الكرملين: إرسال قوات إلى أوكرانيا لن يكون في مصلحة الغرب
lebanon 24
21/03/2024 14:16:03 Lebanon 24 Lebanon 24
موسكو: أوكرانيا حاولت إرسال قوات برية إلى أراض روسية تنقلها مروحيات
lebanon 24
21/03/2024 14:16:03 Lebanon 24 Lebanon 24
ضابط أميركي يكشف: إرسال فرنسا قوات إلى أوكرانيا سيعني انتحارها
lebanon 24
21/03/2024 14:16:03 Lebanon 24 Lebanon 24
اليونان: لا نخطط لإرسال قوات من جيشنا إلى أوكرانيا
lebanon 24
21/03/2024 14:16:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:10 | 2024-03-21
08:07 | 2024-03-21
08:04 | 2024-03-21
07:57 | 2024-03-21
07:54 | 2024-03-21
07:40 | 2024-03-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24