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رئيس الوزراء البلجيكي: الوضع في غزة مأساوي وعلى حافة المجاعة ونرى الناس يحاولون إطعام أنفسهم بأكل العشب (الجزيرة)

Lebanon 24
21-03-2024 | 09:46
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