الرئيسان المصري والروسي يؤكدان في اتصال هاتفي توافق الرؤى بين بلديهما بشأن أهمية وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة (سكاي نيوز عربية)

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