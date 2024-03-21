Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: الدفاعات الجوية اعترضت جسما طائرا كان متجها صوب إسرائيل من جهة البحر الأحمر (الجزيرة)

Lebanon 24
21-03-2024 | 11:47
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: دفاعاتنا الجوية اعترضت هدف جوي مشبوه عبر من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية (الجزيرة)
lebanon 24
21/03/2024 20:10:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: الدفاعات الجوية تعترض هدفا جويا مشبوها فوق شواطئ حيفا (الجزيرة)
lebanon 24
21/03/2024 20:10:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: اعترضنا صاروخ أرض- أرض في منطقة البحر الأحمر كان في طريقه إلى الأراضي الإسرائيلية (الجزيرة)
lebanon 24
21/03/2024 20:10:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يقول إن طائراته قصفت مبنى عسكريا لحزب الله في كفركلا جنوب لبنان (الجزيرة)
lebanon 24
21/03/2024 20:10:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:07 | 2024-03-21
13:58 | 2024-03-21
13:39 | 2024-03-21
13:25 | 2024-03-21
13:23 | 2024-03-21
13:15 | 2024-03-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24