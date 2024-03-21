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مصادر دبلوماسية لـ"الجزيرة": الولايات المتحدة طلبت تصويت مجلس الأمن صباح الجمعة على مشروع قرار وزعته بشأن غزة

Lebanon 24
21-03-2024 | 16:23
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