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الاتحاد الأوروبي: نحثّ إسرائيل على عدم القيام بعملية برية في رفح حتى لا تزيد من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي

Lebanon 24
21-03-2024 | 16:28
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